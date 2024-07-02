Кого шукають роботодавці у Києві: десять найбільш затребуваних професій

Попит на роботу в Києві зріс через відновлення економіки та воєнну нестачу кадрів

Найбільш затребуваними є працівники промисловості, комунального господарства, транспорту, логістики тощо

Кількість вакансій у Києві стрімко зростає, свідчать дані Київської служби зайнятості. За перше півріччя 2024 року роботодавці столиці повідомили про понад 8 тисяч відкритих вакансій, а на середину червня у базі служби налічувалося 3 тисячі актуальних пропозицій.

Зростання попиту на робочу силу пояснюється відновленням економіки міста та нестачею кваліфікованих кадрів, яка посилилася внаслідок війни. Найбільш затребуваними є працівники промисловості, комунального господарства, транспорту, логістики, економіки, медицини та освіти.

Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві:

Монтажники радіоелектронної апаратури (267 вакансій)

Бухгалтери (261 вакансія)

Водії автотранспортних засобів (196 вакансій)

Вчителі (113 вакансій)

Медичні сестри/брати (143 вакансії)

Продавці продовольчих товарів (189 вакансій)

Кухарі (200 вакансій)

Прибиральники службових приміщень (278 вакансій)

Помічники вихователя (110 вакансій)

Охоронники (94 вакансії)

Адміністратори (125 вакансій)

Роботодавці пропонують конкурентні зарплати, сучасні умови праці та розраховують на високий професійний рівень кандидатів. Досвід роботи є додатковою перевагою.