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Кого шукають роботодавці у Києві: десять найбільш затребуваних професій

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кого шукають роботодавці у Києві: десять найбільш затребуваних професій
Попит на роботу в Києві зріс через відновлення економіки та воєнну нестачу кадрів
фото з відкритих джерел

Найбільш затребуваними є працівники промисловості, комунального господарства, транспорту, логістики тощо

Кількість вакансій у Києві стрімко зростає, свідчать дані Київської служби зайнятості. За перше півріччя 2024 року роботодавці столиці повідомили про понад 8 тисяч відкритих вакансій, а на середину червня у базі служби налічувалося 3 тисячі актуальних пропозицій.

Зростання попиту на робочу силу пояснюється відновленням економіки міста та нестачею кваліфікованих кадрів, яка посилилася внаслідок війни. Найбільш затребуваними є працівники промисловості, комунального господарства, транспорту, логістики, економіки, медицини та освіти.

Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві:

  • Монтажники радіоелектронної апаратури (267 вакансій)
  • Бухгалтери (261 вакансія)
  • Водії автотранспортних засобів (196 вакансій)
  • Вчителі (113 вакансій)
  • Медичні сестри/брати (143 вакансії)
  • Продавці продовольчих товарів (189 вакансій)
  • Кухарі (200 вакансій)
  • Прибиральники службових приміщень (278 вакансій)
  • Помічники вихователя (110 вакансій)
  • Охоронники (94 вакансії)
  • Адміністратори (125 вакансій)

Роботодавці пропонують конкурентні зарплати, сучасні умови праці та розраховують на високий професійний рівень кандидатів. Досвід роботи є додатковою перевагою.

Теги: Україна столиця робота праця Київ ринок

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