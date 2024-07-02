Кого шукають роботодавці у Києві: десять найбільш затребуваних професій
Найбільш затребуваними є працівники промисловості, комунального господарства, транспорту, логістики тощо
Кількість вакансій у Києві стрімко зростає, свідчать дані Київської служби зайнятості. За перше півріччя 2024 року роботодавці столиці повідомили про понад 8 тисяч відкритих вакансій, а на середину червня у базі служби налічувалося 3 тисячі актуальних пропозицій.
Зростання попиту на робочу силу пояснюється відновленням економіки міста та нестачею кваліфікованих кадрів, яка посилилася внаслідок війни. Найбільш затребуваними є працівники промисловості, комунального господарства, транспорту, логістики, економіки, медицини та освіти.
Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві:
- Монтажники радіоелектронної апаратури (267 вакансій)
- Бухгалтери (261 вакансія)
- Водії автотранспортних засобів (196 вакансій)
- Вчителі (113 вакансій)
- Медичні сестри/брати (143 вакансії)
- Продавці продовольчих товарів (189 вакансій)
- Кухарі (200 вакансій)
- Прибиральники службових приміщень (278 вакансій)
- Помічники вихователя (110 вакансій)
- Охоронники (94 вакансії)
- Адміністратори (125 вакансій)
Роботодавці пропонують конкурентні зарплати, сучасні умови праці та розраховують на високий професійний рівень кандидатів. Досвід роботи є додатковою перевагою.
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