Стала відома причина смерті військової Шури Рязанцевої

У віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка, колишня художниця по костюмах і стилістка на телебаченні та в кіно Шура Рязанцева

Причиною смерті військової є серцева недостатність

Військовослужбовиця, активістка, колишня художниця по костюмах і стилістка на телебаченні та в кіно Шура Рязанцева з позивним Ялта померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі 78 ОДШП.

Пресслужба зазначає, що у медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана серцева недостатність.

За даними 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення.

Нагадаємо, що у віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка Шура Рязанцева з позивним Ялта. Шура Рязанцева народилася у Криму. Під час Революції Гідності жінка рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».

Раніше на фронті загинув один із фотографів Збройних сил України, чоловік заступниці голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анни Кирій Арсен Федосенко.