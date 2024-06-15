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Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапки над «і»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Війська НАТО в Україні: Столтенберг розставив крапки над «і»
НАТО здійснюватимемо підготовку наших військових, однак не відправлятиме в Україну своїх бійців
фото з відкритих джерел

Генсек наголосив, що Альянс не є стороною конфлікту

НАТО не відправлятиме свої війська на територію України. Але країни-члени Альянсу зобов'язалися навчати українських бійців. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в етері телемарафону.

«НАТО від самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми в НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових», – зауважив генсек.

Він нагадав, що Альянс не є стороною конфлікту, що заперечує можливість відправки західних військ до України.

«НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що відправлення французьких інструкторів в Україну – це «ефективний та практичний» крок, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей».

До слова, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

Як повідомлялося, Велика Британія наразі не розглядає варіант відправки своїх або військ НАТО в Україну.

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Теги: НАТО військові війна Україна

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