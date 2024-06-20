До Польщі з Росії залетіла повітряна куля

У польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією Польщі

Політ кулі постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії

Повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі X.

«Повідомляємо, що повітряна куля зірвалась із троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії.

«Об’єкт рухається курсом, який вказує на те, що він залишить повітряний простір Польщі за кілька годин», – уточнили в командуванні.

Наголошується, що повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації.

Водночас у польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією Польщі.

Нагадаємо, Польща підіймала в небо військові літаки через атаку Росії по Україні.