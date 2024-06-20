Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Польщі з Росії залетіла повітряна куля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
До Польщі з Росії залетіла повітряна куля
У польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією Польщі
фото: з відкритих джерел

Політ кулі постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії

Повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі X.

«Повідомляємо, що повітряна куля зірвалась із троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії.

«Об’єкт рухається курсом, який вказує на те, що він залишить повітряний простір Польщі за кілька годин», – уточнили в командуванні.

Наголошується, що повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації.

Водночас у польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією Польщі.

Нагадаємо, Польща підіймала в небо військові літаки через атаку Росії по Україні.

Читайте також: Угода про гарантії безпеки з Україною. Польща зробила заяву 
Теги: Польща повітряні кулі росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головня розпочав свій візит з покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі
До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)
Вчора, 11:54
Глобальний саміт миру відкрив нові горизонти для міжнародного співтовариства
Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
18 червня, 11:25
Путін звільнив відразу чотирьох заступників міністра та призначив трьох нових, серед них – свою родичку Цивільову
ISW: Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників
18 червня, 06:56
Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу
Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч
17 червня, 06:27
15 червня у Швейцарії відбувся перший день історичного Глобального саміту миру, організованого Україною
Саміт миру. Названо країни, які пожалкували про відсутність РФ
16 червня, 05:11
Прапор Габона на танкерах часто рятує росіян від санкцій
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
13 червня, 12:09
Протягом першої половини червня, стане цілком зрозуміло, що саме й коли командування противника обере для свого «великого літнього наступу»
Що очікувати на Курахівському та Времіївському напрямках? Аналіз та прогнози
3 червня, 13:03
Аналітики ISW не знайшли жодних доказів того, що українські сили використовували під час ударів по РФ західну зброю
Сили оборони уразили військові об'єкти у двох областях Росії – ISW
3 червня, 08:23
Пристави повинні попередити про намір застосувати силу або використовувати спецзасоби та зброю
Держдума дозволила судовим приставам стріляти по людях
29 травня, 20:01

Соціум

Кадиров таємно женив сина на неповнолітній родичці
Кадиров таємно женив сина на неповнолітній родичці
До Польщі з Росії залетіла повітряна куля
До Польщі з Росії залетіла повітряна куля
Смертельна спека. У Саудівській Аравії померло вже більше тисячі паломників
Смертельна спека. У Саудівській Аравії померло вже більше тисячі паломників
Дерева і шматки покрівель падають на людей: у Москві вирує ураган, є загиблі (відео)
Дерева і шматки покрівель падають на людей: у Москві вирує ураган, є загиблі (відео)
Хакери підірвали роботу російської платіжної системи «Мир»
Хакери підірвали роботу російської платіжної системи «Мир»
Румунія готується передати Україні системи ППО Patriot
Румунія готується передати Україні системи ППО Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7624
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7260
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
6763
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
6445
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
5326
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки
4999
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua