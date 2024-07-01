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До Києва прибула делегація від Конгресу США: мета візиту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До Києва прибула делегація від Конгресу США: мета візиту
фото: Ambassador Bridget A. Brink, мережа Х
Бріджит Брінк і делегація від Конгресу США у Києві 1 липня 2024 року

Брінк анонсувала, що делегація від Конгресу США «проведе обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії»

Сьогодні, 1 липня до Києва прибула делегація від американського Конгресу. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, в Україну приїхали голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса.

Брінк анонсувала, що вони «проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії».

Нагадаємо, кілька військових баз США в Європі переведено в режим підвищеної бойової готовності. Причиною цьому стала потенційна загроза терактів, пише CNN.

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасування заборони розміщення американських військових в Україні. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на слова відразу чотирьох американських чиновників.

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Теги: Україна США військова допомога

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