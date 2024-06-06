Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський повідомив про реформи в ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сирський повідомив про реформи в ЗСУ
За словами Сирського Україна вперше планує «на десятиріччя вперед»
фото: з відкритих джерел

Олександр Сирський «Наша мета, незважаючи на російську агресію, – створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО»

Збройні Сили України продовжують удосконалювати військові структури і систему командування, щоб зробити їх більш ефективними. Також здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Усе це проводиться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

«Війна не стоїть на заваді змін у Збройних Силах України. Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання – зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій», – заявив головком.

Сирський  вказав, що заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року. 

За його словами, Україна вперше планує «на десятиріччя вперед». Зокрема, як вказав головнокомандувач, здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.

Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від низки функцій.

Завдяки цьому, за словами Сирського, вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.

«Наша мета, незважаючи на російську агресію, – створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО», – резюмував Сирський.

Раніше головнокомандувач повідомив, що російські загарбники зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Ситуація на лінії фронту залишається складною.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті залишається складною через високу інтенсивність бойових дій
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків – Сирський
Вчора, 16:30
Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 червня, 07:59
Винищувач F-16
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
2 червня, 07:17
Програмне забезпечення дає змогу безпілотникам орієнтуватися тільки за допомогою «машинного зору»
Україна вигадала спосіб, як боротися із приглушенням дронів на фронті – The Economist
30 травня, 09:34
Російські війська просунулися на відстань від 5 до 10 км на півночі Харківської області
Російські війська готуються до другого етапу наступальної операції на Харківщині: аналіз ISW
19 травня, 05:20
До рекрутингового центру наразі звертається мало людей, оскільки більшість добровольців долучилися до Сил оборони на початку війни
Кадровик ТрО: Лише 10% з тих, хто звертався до рекрутингового центру, підписують контракт
18 травня, 10:04
Зеленський заявив, що на Харківщині тривають оборонні бої
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
12 травня, 20:23
Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
12 травня, 15:14
Окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області
«Сіра зона» на Харківщині зростає після наступу окупантів
11 травня, 09:04

Події в Україні

Російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, повідомлено про підозру
Російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, повідомлено про підозру
Сирський повідомив про реформи в ЗСУ
Сирський повідомив про реформи в ЗСУ
У Карпатах посилюється робота ДПСУ: прикордонники дали пояснення
У Карпатах посилюється робота ДПСУ: прикордонники дали пояснення
Удар по Керченській поромній переправі: британська розвідка повідомила про наслідки
Удар по Керченській поромній переправі: британська розвідка повідомила про наслідки
Розвідка знищила рейдовий буксир «Сатурн» поблизу Криму (відео)
Розвідка знищила рейдовий буксир «Сатурн» поблизу Криму (відео)
Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили
Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
42K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
15K
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
13K
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
11K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
7447
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі

Новини

Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Сьогодні, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua