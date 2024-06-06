Сирський повідомив про реформи в ЗСУ

Олександр Сирський «Наша мета, незважаючи на російську агресію, – створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО»

Збройні Сили України продовжують удосконалювати військові структури і систему командування, щоб зробити їх більш ефективними. Також здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Усе це проводиться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

«Війна не стоїть на заваді змін у Збройних Силах України. Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання – зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій», – заявив головком.

Сирський вказав, що заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.

За його словами, Україна вперше планує «на десятиріччя вперед». Зокрема, як вказав головнокомандувач, здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.

Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від низки функцій.

Завдяки цьому, за словами Сирського, вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.

«Наша мета, незважаючи на російську агресію, – створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО», – резюмував Сирський.

Раніше головнокомандувач повідомив, що російські загарбники зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Ситуація на лінії фронту залишається складною.