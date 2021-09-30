Близький до Зеленського «слуга народу» повідомив про халтуру на «Великому будівництві»

Нардеп від «Слуги народу» виступив за посилення контролю за використанням відходів у будівництві доріг

Депутат розкритикував безконтрольне використанням в дорожньому будівництві відходів промисловості, що погано впливає на якість доріг

Нардеп від «Слуги народу» та голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради Юрій Корявченков (творчий псевдонім у «Кварталі 95» Юзік) розкритикував безконтрольне використанням в дорожньому будівництві відходів промисловості, що погано впливає на якість українських доріг, в тому числі – в рамках «Великого будівництва». Про це близький соратник президента написав у Facebook.

«Велике будівництво» повинне бути якісним! Час від часу читаю в ЗМІ, що українські дороги «не стоятимуть» чи «вже сипляться», тому що підрядники халтурять. Десь асфальт «поплив» на другий рік експлуатації (на трасі Н-08 біля Запоріжжя в бік Комишувахи). Десь цементобетону недоклали (Н-31, в Полтавській області). Чи його поклали так, що треба весь перекладати (Житомирська об'їзна дорога). Чи замість цементу однієї марки поклали іншої… Чи якісні будівельні матеріали замінили на дешеву пародію … чи взагалі використовують матеріали, які не передбачені ДСТУ та ДБН», – написав Корявченков.

За його словами, найбільше зловживань породжує «безконтрольне і протизаконне використання в дорожньому будівництві відходів промисловості». При цьому, наголошує голова профільного підкомітету, «в «Укравтодорі» не знають, з яких матеріалів і наскільки якісно будують українські дороги.

Корявченков повідомив, що як голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства профільного комітету Ради він попросив міністра інфраструктури Олександра Кубракова поінформувати про вжиті міністерством та «Укравтодором» заходи щодо підвищення якості виконання ремонтно-будівельних робіт на автодорогах з використанням будівельних матеріалів із відходів промисловості.

Депутат «оперативно отримав відповідь» і оприлюднив копію доручення нещодавно призначеного голови «Укравтодору» Євгена Кузькіна до служб автодоріг в областях

«Якщо коротко: готовність Мінінфраструктури і «Укравтодору» працювати над помилками і посилювати контроль за якістю дорожнього будівництва – обнадіює. Нарешті можна сподіватися, що використання будівельних матеріалів, зокрема відходів промисловості, буде ретельно контролюватися», – заявив «слуга».

До слова, «слуга» Устенко та ексдепутат Співак посварилися на шоу: «не поділили» дороги.Чоловіки влаштували перепалку під час обговорення теми «Великого будівництва».