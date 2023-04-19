До річниці звільнення Київщини у Бучі встановили Меморіал захисникам, створений з металу Метінвесту (фото)

У річницю звільнення місто відвідав президент України Володимир Зеленський і топ-посадовці чотирьох країн

До річниці звільнення Київщини від російських окупантів у місті-герої Бучі встановили Меморіал захисникам.

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На початку повномасштабної війни проти України Буча стала одним із свідків звірств російських загарбників. Невелике місто у Київській області перебувало в окупації ворога 33 дні, до 31 березня 2022 року, допоки ЗСУ не відновили над ним контроль. Щоб вшанувати пам’ять українців, які захищали місто й загинули від рук росіян, у Бучі встановили Меморіал.

Частину металопрокату для сталевих деталей Меморіалу відвантажив Метінвест-СМЦ. Зокрема, гарячекатаний лист і профільні труби.

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У річницю звільнення міста від військ РФ Бучу відвідав президент України Володимир Зеленський і топ-посадовці чотирьох країн – Молдови, Словаччини, Хорватії та Словенії.

Нагадаємо, зараз у Києві триває будівництво унікального моста-хвилі, 300 тонн металу для якого виготовили на легендарному комбінаті Азовсталь до початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, між столичними Троєщиною та Дарницею запустили вісім нових трамваїв. Сталь для сучасного електротранспорту також зробили на маріупольському меткомбінаті.