«Вагнерівці» зізнались у звірствах в Україні: Офіс генпрокурора розпочав перевірку

Бойовиків перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів

Офіс генерального прокурора почав перевіряти інформацію щодо вчинення злочинів командирами та учасниками ПВК «Вагнер» щодо мирних українців, зокрема дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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У відомстві нагадали, що сьогодні, 17 квітня, у мережі почали поширювати інтерв'ю «вагнерівців», під час якого вони розповіли про вбивство цивільних та полонених в Україні.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку», – зазначають правоохоронці.

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Також в ОГП наголошують, що здійснюють процесуальне керівництво у справах, пов'язаних з діями представників ПВК, які воюють на боці Росії.

Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів.

Про підозру вже повідомили керівнику ПВК «Вагнера» та керівнику одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність.

Нагадаємо, засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін оприлюднив інтерв'ю з колишніми «вагнерівцями». Зокрема, вони стверджували, що розстріляли понад 20 українських дітей на Донеччині.