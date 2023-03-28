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Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки «Paladin» (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки «Paladin» (відео)
фото з відкритих джерел

Українські військові активно використовують норвезько-американську зброю для знищення окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав сюжет про роботу поблизу Бахмута САУ M109A3GN «Paladin».


В сюжеті повідомляється, що українські військові активно використовують норвезько-американську зброю для знищення окупантів.

«Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряда, а також точність. У нашій справі потрібна точність», – повідомив один із українських артилеристів.

M109(англ.M109 howitzer)— американськасамохідна гаубиця, що перебуває наозброєнніартилеріїармії СШАта деяких інших країн світу, в тому числі в Україні.

Розроблена на початку 1960-х років самохідна артилерійська система призначалася для заміни невдалої самохідної гарматиM44, що створювалася на базілегкого танкаM41 «Вокер Бульдог», паралельно зі 105-ммСАУ M108. Перебувала всерійному виробництвіОПК США, неодноразово модернізуючись, з1962по2003рік, також випускалася за ліцензією в 1990-х роках у Південній Кореї. Остання версія самохідної гаубиціM109A7.

Вперше M109 використовувалася в реальних бойових умовах під часВ'єтнамської війни, згодом застосовувалася майже в усіх військових конфліктах, вяких брали участь США. Зі скасуванням програм розробки новітніхXM2001 CrusaderтаXM1203, M109A6 «Паладин» залишається основною самохідною артилерійською системоюзбройних сил країниу найближчому майбутньому. Крім США, є стандартною САУ країнНАТО, в значних кількостях поставлялася також у низку інших країн і використовувалася в багатьохрегіональних конфліктах.

 

Теги: відео військові Україна зброя ЗСУ Валерій Залужний війна

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