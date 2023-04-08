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У Ватикані виник скандал через захід про «голоси миру» під час війни в Україні

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Ватикані виник скандал через захід про «голоси миру» під час війни в Україні
Папа Франциск
фото:dw

Організатори заходу, цьогоріч, знову поєднали представників України та Росії

У Ватикані на 7 квітня анонсували Хресну дорогу в Колізеї на тему «Голоси миру в час війни».

Організатори заходу, цьогоріч, знову поєднали представників України та Росії.

Про це повідомляє Vatican News.

Що відомо про захід

Як зазначає видання, тему заходу обрав Папа Франциск. 

На десятій зупинці хресної дороги українець розповідає, як уночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні дитині довелося попрощатися з батьком. 

«Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну», – розповідає хлопець.

Також про свої втрати говорить і хлопчик-росіянин. Він згадує про свого старшого брата, який через декілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. 

«Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання... Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами», – йдеться у свідченні.

Коментар українського посла

Посол України у Ватикані Андрій Юраш на своїй facebook-сторінці зауважив, що традицію публікації тексту хресної дороги Via Crucis за декілька днів до заходу цьогоріч перервали.

«Із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!», – наголосив Юраш.

Нагадаємо, раніше, Папа Римський Франциск висловив свою занепокоєння у зв’язку з тим, що зараз відбувається навколо Києво-Печерської лаври. Він закликав поважати місця релігійного поклоніння.

Теги: Ватикан скандал Андрій Юраш війна Папа Римский

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