Нагороди медикам і пораненим: Зеленський відвідав військовий госпіталь у Запоріжжі (фото)

Глава держави наголосив, що лікарі повертають бійців у стрій, але, найголовніше, – повертають до життя

Перебуваючи з робочою поїздкою в Запорізькій області президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування українські військовослужбовці, які зазнали поранень під час відбиття повномасштабного вторгнення Росії. про це повідомляє Офіс президента.

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Зеленський поспілкувався з пораненими військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. «Дякую вам за службу, бажаю швидкого одужання і всього найкращого», – сказав глава держави.

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Президент також ознайомився з роботою медичної установи, оглянув приймальне та хірургічне відділення. Зеленський зустрівся з військовими медиками, які працюють у цьому госпіталі. «Ви ті, хто береже життя. Хочу подякувати вам від нас усіх, від себе особисто за вашу дуже важливу й потужну працю», – зазначив Президент.

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Глава держави наголосив, що лікарі повертають бійців у стрій, але, найголовніше, – повертають до життя, до рідних і близьких. «Усі ці дні, місяці ми разом з вами йдемо до перемоги. Ви теж наші герої. І я вам бажаю цієї перемоги», – сказав президент. Володимир Зеленський вручив медичним працівникам державні нагороди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, відвідав передові позиції українських воїнів у Запоріжжі.