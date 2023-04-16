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Генерал Теплінський знову бере участь у війні. Як це вплине на ситуацію в Бахмуті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генерал Теплінський знову бере участь у війні. Як це вплине на ситуацію в Бахмуті
Генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами РФ Михайло Теплінський
фото з відкритих джерел

Теплінський один із небагатьох російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу

До участі у війні в Україні знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплінський, якого на початку року з цієї посади звільнив начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Теплінський, мабуть, один із небагатьох високопоставлених російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу. Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між угрупованнями в російському генштабі щодо військового підходу Росії в Україні», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що навряд чи компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами ВДВ, але він, швидше за все, сприятиме традиційній ролі корпусу як елітної сили.

«Останніми днями ВДВ відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, взяли на озброєння систему ТОС-1А «Солнцепек» із термобаричними пусковими установками ТОС-1А в секторі Кремінної», – додали в міноборони.

Генерал Теплінський знову бере участь у війні. Як це вплине на ситуацію в Бахмуті фото 1

Нагадаємо, триває 417-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли невійськових об’єктів. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. 

Теги: росія війна Велика Британія британська розвідка

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