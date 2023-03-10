До столиці України прибула прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін

Прем’єрка разом з Володимиром Зеленським відвідала церемонію прощання з Да Вінчі

Разом із президентом Зеленським вона вшанувала пам’ять загиблого Героя України «Да Вінчі»

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін зустрілася в Києві з президентом Володимиром Зеленським та разом вшанувала пам’ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», прощання з яким зараз відбувається в столиці. Про це повідомляє видання TV2.no.

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«Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським», - йдеться у повідомленні.

У мережі оприлюднено фото, на яких міністерка разом з президентом кладуть квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримує майбутнє членство України в НАТО. Раніше Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний «Да Вінчі». Він загинув 7 березня під Бахмутом від осколкового пораненя в шию. Церемонія прощання розпочалася о 13.10 на Майдані Незалежності.