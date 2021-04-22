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    До уваги водіїв! У вихідні на мосту Метро буде обмежено рух

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    Ремонтні роботи на мосту виконуватимуться у напрямку лівого берега - До уваги водіїв! У вихідні на мосту Метро буде обмежено рух
    Ремонтні роботи на мосту виконуватимуться у напрямку лівого берега
    Фото з відкритих джерел

    На мосту Метро проводитимуться ремонтні роботи

    У вихідні, 23-25 квітня, на мосту Метро через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження діятиме з 22:00 23 квітня до 05:00 26 квітня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На мосту Метро дорожники виконають поточний ремонт деформаційних швів. Роботи виконуватимуть у напрямку лівого берега (низова сторона мосту).

    Ремонт заплановано виконати у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    У грудні 2020 року на мосту Метро через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту. Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

    Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

    Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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