До уваги водіїв! У вихідні на мосту Метро буде обмежено рух

На мосту Метро проводитимуться ремонтні роботи

У вихідні, 23-25 квітня, на мосту Метро через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження діятиме з 22:00 23 квітня до 05:00 26 квітня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На мосту Метро дорожники виконають поточний ремонт деформаційних швів. Роботи виконуватимуть у напрямку лівого берега (низова сторона мосту).

Ремонт заплановано виконати у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

У грудні 2020 року на мосту Метро через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту. Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.