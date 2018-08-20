  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фахівці б’ють тривогу: міст Метро може обвалитися у будь-який момент

    • Розсилка
    Міст Метро у Києві - Фахівці б’ють тривогу: міст Метро може обвалитися у будь-який момент
    Міст Метро у Києві

    Проблема в арматурі моста, яка недостатньо ізольована і покривається іржею

    Міст Метро у Києві може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

    Про це «Прямому» заявив співавтор проекту моста, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський.

    Мосту вже понад 50 років, по ньому пересуваються як потяги метро, так і автівки. На самому мосту багато тріщин. Арматура, яка виконує функцію опори, у поганому стані, може просто впасти у будь-який момент.

    Читайте також

    Росновський зазначив, що міст може обвалитися у будь-який момент, і проблема в арматурі, яка недостатньо ізольована і покривається іржею.

    У КМДА знають про цю проблему, у 2016 році проводилась експертиза, але дійшли висновку, що міст може простояти ще до 2022 року.

    Нагадаємо, що введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї складає 43 особи.

    Читайте також
    Київ метро КМДА міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ