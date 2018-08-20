Фахівці б’ють тривогу: міст Метро може обвалитися у будь-який момент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міст Метро у Києві

Проблема в арматурі моста, яка недостатньо ізольована і покривається іржею

Міст Метро у Києві може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Про це «Прямому» заявив співавтор проекту моста, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський.

Мосту вже понад 50 років, по ньому пересуваються як потяги метро, так і автівки. На самому мосту багато тріщин. Арматура, яка виконує функцію опори, у поганому стані, може просто впасти у будь-який момент.

Росновський зазначив, що міст може обвалитися у будь-який момент, і проблема в арматурі, яка недостатньо ізольована і покривається іржею.

У КМДА знають про цю проблему, у 2016 році проводилась експертиза, але дійшли висновку, що міст може простояти ще до 2022 року.

Нагадаємо, що введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї складає 43 особи.