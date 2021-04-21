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    На мосту біля метро «Дарниця» обвалилися сходи (відео)

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    Комунальники огородили аварійні сходи, але ремонтні роботи не проводяться - На мосту біля метро «Дарниця» обвалилися сходи (відео)
    Комунальники огородили аварійні сходи, але ремонтні роботи не проводяться
    Фото: скріншот з відео

    Сходи вже дуже давно перебувають в аварійному стані

    На мосту на перехресті вулиці Будівельників та Броварського проспекту, неподалік станції метро «Дарниця», обвалилися бетонні сходи.

    Міцеві жителі кажуть, що обвал стався декілька тижнів тому. Тоді ж комунальники встановили біля сходів спеціальну огорожу, яка унеможливлює прохід людей цією зоною. Однак мешканці району зазначають, що сходи вже дуже давно в аварійному стані. Про це повідомляє «Київ media».

    На відео телеканалу «Київ» видно, що навіть ті східці, що не обвалилися, теж мають тріщини. Відтак, ймовірно, причиною обвалу є старість об’єкта.

    До слова, така ж ситуація на сходах і з протилежного боку дороги – сходи зламані, а в деяких місцях взагалі відсутні.

    Нагадаємо, 20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу комунальники «Київавтодору» почали в переході поточний ремонт.

    22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

    На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.

    Теги: Київ аварія Київавтодор міст
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