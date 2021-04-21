На мосту біля метро «Дарниця» обвалилися сходи (відео)

Сходи вже дуже давно перебувають в аварійному стані

На мосту на перехресті вулиці Будівельників та Броварського проспекту, неподалік станції метро «Дарниця», обвалилися бетонні сходи.

Міцеві жителі кажуть, що обвал стався декілька тижнів тому. Тоді ж комунальники встановили біля сходів спеціальну огорожу, яка унеможливлює прохід людей цією зоною. Однак мешканці району зазначають, що сходи вже дуже давно в аварійному стані. Про це повідомляє «Київ media».

На відео телеканалу «Київ» видно, що навіть ті східці, що не обвалилися, теж мають тріщини. Відтак, ймовірно, причиною обвалу є старість об’єкта.

До слова, така ж ситуація на сходах і з протилежного боку дороги – сходи зламані, а в деяких місцях взагалі відсутні.

Нагадаємо, 20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу комунальники «Київавтодору» почали в переході поточний ремонт.

22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.