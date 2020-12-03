Затори гарантовані: на мосту Метро розпочалися ремонтні роботи

Рух на мосту Метро буде обмежено

Дорожники проводять протиаварійні роботи на мосту Метро

У Києві на мосту Метро через р. Дніпро до 13 грудня частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

Аби зменшити вплив на трафік, із 08:00 до 14:00 дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега, а з 14:00 до 17:00 – у напрямку правого берега.

Під час робіт рух частково обмежать.

Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, цього року може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.