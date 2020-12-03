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    Затори гарантовані: на мосту Метро розпочалися ремонтні роботи

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    Рух на мосту Метро буде обмежено - Затори гарантовані: на мосту Метро розпочалися ремонтні роботи
    Рух на мосту Метро буде обмежено
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники проводять протиаварійні роботи на мосту Метро

    У Києві на мосту Метро через р. Дніпро до 13 грудня частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

    Аби зменшити вплив на трафік, із 08:00 до 14:00 дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега, а з 14:00 до 17:00 – у напрямку правого берега.

    Під час робіт рух частково обмежать.

    Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

    Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, цього року може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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