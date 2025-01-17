Договір про забудову ботсаду Гришка у Києві буде розірвано: столична влада зробила заяву

Інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на території ботанічного саду, буде розірвано

Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив, що інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на його території, буде розірвано. Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами чиновника, кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника.

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Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Водночас заступник директора столичного Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик назвав «інформаційним вкидом» висновки Держаудитслужби про те, що землю ботсаду передали під житлову забудову всупереч закону. Він запевнив, що жоден квадратний метр території не забудовано і таких планів немає.

До слова, згодом стало відомо, що прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві.