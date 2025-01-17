Головна Київ Новини
search button user button menu button

Договір про забудову ботсаду Гришка у Києві буде розірвано: столична влада зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Договір про забудову ботсаду Гришка у Києві буде розірвано: столична влада зробила заяву
Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності столичного ботсаду
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на території ботанічного саду, буде розірвано

Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив, що інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на його території, буде розірвано. Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами чиновника, кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника.

Договір про забудову ботсаду Гришка у Києві буде розірвано: столична влада зробила заяву фото 1
скріншот

Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. 

Водночас заступник директора столичного Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик назвав «інформаційним вкидом» висновки Держаудитслужби про те, що землю ботсаду передали під житлову забудову всупереч закону. Він запевнив, що жоден квадратний метр території не забудовано і таких планів немає.

До слова, згодом стало відомо, що прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві.

Читайте також:

Теги: Київ столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» на виплати закладено близько 80 млн грн
Кияни отримають майже 80 млн грн одноразової допомоги: хто може розраховувати
Вчора, 14:55
Кільцева розв’язка облаштована інклюзивними пониженнями та переходами
У Дарницькому районі облаштовано кільцеву розв’язку (фото)
14 сiчня, 11:42
За словами речниці Нацполіції, здебільшого не відповідає дійсності інформація про те, що підлітки є дітьми багатих батьків
Поліція повідомила нові деталі про підлітків, які втрапили у скандал у центрі Києва
13 сiчня, 14:39
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів: на Київщині пошкоджено приватні будинки, гуртожиток та медзаклад
13 сiчня, 10:04
Найдорожча оренда житла в Ужгороді – приблизно 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру
Ужгород та Одеса б'ють рекорди: зарплати не встигають за цінами на житло
10 сiчня, 05:06
На місці аварії вже працюють патрульні та медики
ДТП у Києві «паралізувала» рух на Глибочицькій: поліція звернулася до киян
3 сiчня, 13:32
Батько вбитого підлітка сказав, що погоджується з рішенням суду
Вбивство підлітка у київському фунікулері: підозрюваному продовжено запобіжний захід
23 грудня, 2024, 15:53
21 грудня кияни прибрали у костелі Святого Миколая
Кияни в костелі Святого Миколая прибрали наслідки російського удару (фото)
22 грудня, 2024, 01:11
Під час безпекових заходів в урядовому кварталі Києва можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
18 грудня, 2024, 10:12

Новини

Договір про забудову ботсаду Гришка у Києві буде розірвано: столична влада зробила заяву
Договір про забудову ботсаду Гришка у Києві буде розірвано: столична влада зробила заяву
Скандал із мажорами в центрі Києва: один з підлітків отримав підозру
Скандал із мажорами в центрі Києва: один з підлітків отримав підозру
«Підписував все, що приносили». «Слуга народу» пояснив, які претензії були до попереднього голови КМВА Попка
«Підписував все, що приносили». «Слуга народу» пояснив, які претензії були до попереднього голови КМВА Попка
На Київщині поліцейські затримали подружжя, яке заробляло на ухилянтах мільйони
На Київщині поліцейські затримали подружжя, яке заробляло на ухилянтах мільйони
«Київтеплоенерго» пояснило, що впливає на вартість опалення
«Київтеплоенерго» пояснило, що впливає на вартість опалення
Головний інженер однієї з філій «Укрзалізниці» попався на хабарі
Головний інженер однієї з філій «Укрзалізниці» попався на хабарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
24K
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
16K
Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9090
Як 12,5 млн економічно неактивних українців відправити на роботу? Мінекономіки знайшло вихід

Новини

«Не вистачає мізків і навичок». Командир «Азова» висловився про проблеми в будівництві фортифікацій
Сьогодні, 19:37
Депутатка розкритикувала ідею звільнення міністра енергетики
Сьогодні, 15:29
Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua