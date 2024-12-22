Кияни в костелі Святого Миколая прибрали наслідки російського удару (фото)

Найбільше у костелі постраждав вітраж-роза на центральному фасаді

У Києві, 21 грудня, у костелі святого Миколая парафіяни та небайдужі кияни проводили прибирання. Храм було пошкоджено внаслідок російської ракетної атаки на Київ 20 грудня.

Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві зауважує, що найбільше постраждав вітраж-роза на центральному фасаді.

фото: Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві

фото: Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві

Одночасно з прибиранням, парафіяни та кияни почали підготовку до Різдва та прикрашання храму.

фото: Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві

«Це те чому ми тут зібрались. Вони (росіяни) можуть знищити будинки, однак вони не можуть знищити нашу віру. Вони не знищать Різдво», – поділилася одна з волонтерок, яка допомагала прибирати в костелі.

Також зазначається, що окрім вірян, заходило багато пересічних киян, які хотіли допомогти.

фото: Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві

«Ми отримали дозвіл від Мінкульту, щоб почати роботи сьогодні. Ми повністю взяли фінансування на себе, оскільки за декілька днів Різдво і хоч Росія намагається зіпсувати свято, забрати радість, однак Христос народився і приніс світло. І ми будемо нести світло всім хто його шукатиме і потребуватиме. Зараз головне закрити вибиті шиби, щоб в костелі стало хоч трохи тепліше і храм не руйнувався далі», – сказав настоятель парафії о. Павло Вишковський ОМІ.

Нагадаємо, що зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламки пошкодили костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці.

Також було пошкоджено вікна розташованої поруч адміністративної будівлі Національного будинку музики. Постраждала і будівля БЦ «Торонто» – вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.