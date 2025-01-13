Атака дронів: на Київщині пошкоджено приватні будинки, гуртожиток та медзаклад

Увечері та вночі тривога на Київщині тривала майже п'ять годин

Ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Про повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено чотири приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад.

«Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено три автомобілі та авто екстреної медичної допомоги. Разом із місцевою владою та нашими міжнародними партнерами вже працюємо над допомогою для постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня, окупанти атакували ударними дронами територію Київської області. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

До слова, триває 1055-й день війни.

Повномасштабна війна Росії проти України переходить у нову фазу, особливо в контексті дронів. Про це йдеться у матеріалі Newsweek. Видання зазначає, що протягом майже трьох років блискавичний розвиток безпілотних літальних апаратів і технології боротьби з ними ілюстрували війну в Україні. А оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.