Вбивство підлітка у київському фунікулері: підозрюваному продовжено запобіжний захід

Суд вирішив не задовольняти клопотання адвокатів підозрюваного про помʼякшення запобіжного заходу

У Вищому апеляційному суді 23 грудня відбулося засідання щодо підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві. Йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Еспресо».

Суд задовольнив рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в убивстві підлітка на фунікулері 7 квітня Андрію Косову.

Водночас суд вирішив не задовольняти клопотання адвокатів підозрюваного про помʼякшення запобіжного заходу.

Батько вбитого підлітка сказав, що погоджується з рішенням суду. Водночас він скаржиться, що адвокати Косова «приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішнє засідання вони прийшли, а на минулі два ні: на одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони сильно зайняті». За його словами, так вони зірвали кілька засідань, а також опитування свідків.

Адвокати Косова вимагали помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і просили замінити його на домашній арешт. Захист стверджує, що підозрюваний має хворих батьків, тому він має бути з ними й піклуватися про них.

На думку прокурорки, причини для помʼякшення запобіжного заходу гіперболізовані. За її словами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою досягає цілі.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.