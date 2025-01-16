Кияни отримають майже 80 млн грн одноразової допомоги: хто може розраховувати

Матеріальна допомога буде виплачена на «Картку киянина»

Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу 8,5 тис. багатодітним сім’ям, зокрема з-поміж ВПО, які виховують трьох і більше дітей та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Зазначається, що відповідне розпорядження Київського міського голови № 21 передбачає виплату 7,5 тис. грн кожній дитині, на яку призначено державну соціальну допомогу.

«За попередніми підрахунками, таку матеріальну допомогу у 2025 році за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» отримають понад 10,5 тис. дітей, які виховуються у 8,5 тис. багатодітних сімей, зокрема з-поміж ВПО. Виплата становитиме 7,5тис грн на кожну дитину, на яку призначено державну соціальну допомогу. Кошти отримають родини, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та фактично проживають у столиці», – зазначила Марина Хонда.

Вона додала, що на це в міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» закладено близько 80 млн грн. Матеріальна допомога буде виплачена на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України державну соціальну допомогу в багатодітних родинах отримують діти до шести років включно.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення про виплату матеріальної допомоги ще п’ятьом родинам загиблих захисників та захисниць України, які мали право на отримання земельних ділянок для будівництва житла, але не змогли реалізувати його через обмеженість земельних ресурсів у столиці. Таке рішення підтримали депутати 31 жовтня на пленарному засіданні Київради.

До слова, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому». Також заступниця голови КМДА зауважила, що держава компенсує вартість житла для учасників бойових дій. За її словами, останній транш був на суму 850 млн, яких вистачило на 337 людей.