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Екологічні прокурори перевіряють законність запланованого будівництва в ботсаду Гришка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Екологічні прокурори перевіряють законність запланованого будівництва в ботсаду Гришка
Меморіальна дошка М.М. Гришку, відкрита 12 травня 2000 року
фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

За результатами цієї перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства

Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора розпочали перевірку законності підписання інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель Національного ботанічного саду ім. М.Гришка в Києві», – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, ботсад ім. М.Гришка посідає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи.

«За результатами цієї перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства», – запевняють у відомстві.

Згідно з повідомленням, ситуація щодо можливого будівництва на території ботсаду набула широкого розголосу та суспільного резонансу в державі.

«Тож екологічними прокурорами невідкладно вжито заходів для того, щоб не допустити втрати особливо цінних земель та зберегти унікальні види рослин», – зазначають у прокуратурі.

Національний ботанічний сад ім.М.Гришка загальнодержавного значення створено 1935 року для проведення наукових досліджень, спрямованих на збереження, вивчення, акліматизацію, розмноження рідкісних і типових видів місцевої та світової флори.

Площа ботанічного саду становить понад 129 га. На його території розташовані дендрарій, колекція різноманітних квіткових рослин.

«Провадження діяльності, не пов'язаної з проведенням наукових досліджень, загрожує збереженню різноманітних колекцій флори, що не відповідає цілям створення об'єкта природно-заповідного фонду», – наголошують в Офісі генпрокурора. 

Нагадаємо, заступник директора столичного Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик назвав «інформаційним вкидом» висновки Держаудитслужби про те, що землю ботсаду передали під житлову забудову всупереч закону. Він запевнив, що жоден квадратний метр території не забудовано і таких планів немає. 

Раніше Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Так, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. 

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Теги: Київ забудова прокурор втрати Держаудитслужба

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