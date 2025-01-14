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У Дарницькому районі облаштовано кільцеву розв’язку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дарницькому районі облаштовано кільцеву розв’язку (фото)
Кільцева розв’язка облаштована інклюзивними пониженнями та переходами
фото: Дарницька РДА

Нова кільцева розв’язка з'явилася на в’їзді до мікрорайону Бортничі 

На в’їзді до мікрорайону Бортничі облаштували нову кільцеву розв’язку, яка не лише вдосконалила організацію руху, а й зробила пересування комфортним для мешканців. Про це йдеться у повідомленні Дарницької районної державної адміністрації.

Повідомляється, що були зроблені наступні роботи:

  • встановлено бортові камені, які гармонійно впорядковують межі дороги й тротуарів;
  • облаштовано інклюзивні пониження та переходи, щоб кожен, незалежно від фізичних можливостей, почувався зручно;
  • збудовано нові тротуари, які забезпечать комфортне пересування для пішоходів;
  • укладено новий верхній шар асфальтного покриття, що гарантує якість і довговічність дороги;
  • нанесено сучасну дорожню розмітку та встановлено нові знаки, аби кожен учасник руху чітко орієнтувався на дорозі.
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Кільцева розв’язка облаштована інклюзивними пониженнями та переходами
фото: Дарницька РДА

«Цей проєкт – ще один важливий крок до створення комфортної інфраструктури у Дарницькому районі» – зазначили в РДА.

Нагадаємо, міст через річку Тетерів відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF), три мости з них вже зведені. Міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ завдовжки 300 метрів, який був побудований у 1972 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта – частково пошкоджені. Наразі на об'єкті демонтовано зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершено розбирання одного з прогонів. На проїзній частині виконано роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, демонтовано металеві перила та бетонні тротуари.

Раніше на Київщині відбудували міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Міст завдовжки 290 метрів є частиною автомобільної дороги, що веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом. Він має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра. Капітальний ремонт мостового переходу обійшовся у 373,9 млн грн.

Теги: Київ дороги

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