ДТП у Києві «паралізувала» рух на Глибочицькій: поліція звернулася до киян

На місці аварії вже працюють патрульні та медики

У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений

У Києві на вулиці Глибочицькій сьогодні сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка ускладнила рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

«У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений. На місці вже працюють патрульні та медики», – повідомили патрульні у соцмережах.

Жителів Києва закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

За даними місцевих ЗМІ, у ДТП на Глибочицькій потрапили чотири автомобілі.

У Києві на Глибочицькій сталося ДТП за участю 4 автівок



Водія однієї з машин забрала швидка допомога. pic.twitter.com/kmhtDHAG9V — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2025

Нагадаємо, учора, 2 січня, у Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Рятувальники деблокували водія з вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Також вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини.

Кілька деів тому між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано. На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.