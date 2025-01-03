ДТП у Києві «паралізувала» рух на Глибочицькій: поліція звернулася до киян
У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений
У Києві на вулиці Глибочицькій сьогодні сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка ускладнила рух транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
«У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений. На місці вже працюють патрульні та медики», – повідомили патрульні у соцмережах.
Жителів Києва закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
За даними місцевих ЗМІ, у ДТП на Глибочицькій потрапили чотири автомобілі.
У Києві на Глибочицькій сталося ДТП за участю 4 автівок
Водія однієї з машин забрала швидка допомога. pic.twitter.com/kmhtDHAG9V
Нагадаємо, учора, 2 січня, у Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Рятувальники деблокували водія з вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Також вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини.
Кілька деів тому між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано. На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.
Коментарі — 0