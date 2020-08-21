Допомогу до Дня Незалежності отримають понад 300 тис. киян



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Матеріальну допомогу отримають соціально незахищені кияни

Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень

До Дня Незалежності України Київ виплатить 92 мільйони гривень допомоги соціально-незахищеним мешканцям міста.

Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Місто вже розпочало виплачувати матеріальну допомогу до Дня Незалежності. Всього її отримають понад 300 тисяч мешканців столиці. Це ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та інші окремі категорії соціально незахищених киян. Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою «Турбота» до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень», - розповів він.

Кличко зазначив, що надходитимуть кошти на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів «Картки киянина». Також виплати будуть здійснюватись через відділення «Укрпошти».

Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.