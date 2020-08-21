Як встановлюють найбільший прапор України (відео)



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Встановлення найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері» Фото: пресслужба мера Києва

Підняття найвищого й найбільшого прапора України можна буде побачити онлайн

Найвищий і найбільший прапор України буде видно практично з кожної точки Києва. Підіймуть його напередодні Дня Державного Прапора. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Стосовно прапора. Ще раз наголошу: проєкт, який я ініціював, - благодійний. Втілюємо ми його за кошти меценатів і бюджетних грошей не витрачаємо. Це буде найвищий флагшток і найбільший державний прапор України. Впевнений, він сподобається і мешканцям столиці, і нашим гостям. Висота флагштока - майже 90 метрів, а полотнище прапора розміром 16 на 24 метри. Встановлений він на київських пагорбах і видно буде прапор майже з кожної точки нашої столиці», - сказав мер.

Він також нагадав, що відкрити меморіал та підняти головний прапор планують напередодні Дня Державного Прапора України.

Кличко продемонстрував коротке відео, як місто готується до цієї події.

Також Кличко зауважив, що трансляцію з урочистої події можна буде побачити, зокрема, на його сторінках у Facebook та на Youtube-каналі.

Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

Кличко опублікував відео з будівельного майданчика, де встановлюють флагшток.