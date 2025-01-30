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Подільська РДА переплатила за вікна для багатоповерхівки майже чверть мільйона гривень

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Подільська РДА переплатила за вікна для багатоповерхівки майже чверть мільйона гривень
Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. грн
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Заміна вікон та дверей проводилася у житловому будинку по вулиці Мостицька у Подільському районі міста Києва

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської. Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Повідомляється, що Подільська РДА переплатила за двері та вікна для багатоповерхівки 240 тис. грн. 

Було встановлено, що у листопаді 2023 року управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядна організація уклали договір на заміну вікон та дверей у житловому будинку по вулиці Мостицька у Подільському районі міста Києва.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. грн.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської РДА (ч. 4 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у межах досудового розслідування щодо незаконного обігу наркотичних засобів виявили у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України нерухомість з ознаками необґрунтованості. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та слідчі Бюро встановили, що квартира і два нежилих приміщення на 2,5 млн грн були придбані у 2021 році в одному з елітних житлових комплексів столиці. Оформлені вони були на сестру дружини, проте фактично нею володів саме посадовець. Формально він взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. грн за її найм.

До слова, заступнику начальника відділу ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» та двом службовим особам заводу, що став переможцем тендеру на майже 4 млн грн, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном. Встановлено, що завод у 2023 – 2024 роках проводив тендери на постачання кондиціонерів для локомотивів, запчастин до них, а також систем освітлення. Переможець тендера поставив до ПрАТ «КЕВРЗ» продукцію, яка, відповідно до висновків експертиз, не відповідає вимогам ДСТУ та перебуває у неробочому стані. Тобто підприємство поставило вживані кондиціонери, що не працюють.

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Теги: корупція в Україні ремонт Київ прокурор прокуратура

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