Російські дрони вбили журналістку «Укрінформу»: ЮНЕСКО зробило заяву

Тетяна Кулик загинула внаслідок атаки дронів РФ на Київщину 25 лютого

ЮНЕСКО відреагувало на звернення Постійного Представництва України при ЮНЕСКО щодо загибелі української журналістки Тетяни Кулик внаслідок атаки дронів РФ на Київщину 25 лютого цього року. Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле зробила заяву і закликала до ретельного та прозорого розслідування, аби злочинці були притягнуті до відповідальності. Як інформує «Главком», про це повідомила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

«У ситуаціях конфлікту журналісти відіграють важливу роль в інформуванні світу, тому вони повинні бути захищені. Я повторюю свій заклик до дотримання міжнародного гуманітарного права, включаючи Резолюцію Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 2222 про захист журналістів, медіа-фахівців та пов’язаного з ними персоналу в конфліктних ситуаціях. Статус підтверджений у Пакті ООН про майбутнє», – сказала Одрі Азуле.

Нагадаємо, Тетяна Кулик була журналісткою «Укрінформу», членкинею Національної спілки журналістів України, працювала головною редакторкою суспільно-політичних програм. Вона та її чоловік загинули у власному будинку в результаті удару безпілотника.

Раніше, у жовтні 2024 року, на звернення Національного комітету Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP), Одрі Азуле закликала до прозорого розслідування смерті журналістки Вікторії Рощиної. Її тіло досі непередане родині, подробиці смерті й будь-яка інформація відсутні.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик.

Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на загибель журналістки Тетяни Кулик та хірурга Павла Іванчова внаслідок російської атаки дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі Буданова. Очільник ГУР зауважив, що Росія «вкотре забрала життя двох розумних та відданих справі професіоналів, патріотів, громадян України».