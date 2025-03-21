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Розтрата 4,5 млн грн зарплат столичних медиків: підозрювана переховувалася у Німеччині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Розтрата 4,5 млн грн зарплат столичних медиків: підозрювана переховувалася у Німеччині
З метою уникнення кримінальної відповідальності підозрювана у розтраті виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук
фото: Бюро економічної безпеки України

Втекла до Німеччини, але не втекла від правосуддя: у Києві судитимуть жінку за розтрату 4,5 млн грн зарплат медиків

За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено міжнародний розшук підозрюваної у справі про розтрату державних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам одного з пологових будинків у Києві. Жінка обіймала посаду керівника відділу кадрів. Про це поваідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки

За даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Повідомляється, що вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів – наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо. Надалі кошти перераховувались на картки підконтрольних підозрюваним осіб. У такий спосіб група за 2021 рік та три місяці 2022 року розтратила 4,5 млн грн. 

«Жінці було повідомлено про підозру за фактом розтрати державних коштів та службове підроблення. З метою уникнення кримінальної відповідальності вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні. 

За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України
За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України
фото: Бюро економічної безпеки України

За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України. 

Крім того, повідомляється, що у кримінальному провадженні вручено повідомлення про підозру керівнику пологового будинку, його заступнику, колишньому головному бухгалтеру, бухгалтеру, керівникам структурних підрозділів.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю.

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».

Теги: корупція в Україні розшук жінка розслідування прокурор Німеччина Київрада

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