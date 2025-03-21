Розтрата 4,5 млн грн зарплат столичних медиків: підозрювана переховувалася у Німеччині

З метою уникнення кримінальної відповідальності підозрювана у розтраті виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук

Втекла до Німеччини, але не втекла від правосуддя: у Києві судитимуть жінку за розтрату 4,5 млн грн зарплат медиків

За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено міжнародний розшук підозрюваної у справі про розтрату державних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам одного з пологових будинків у Києві. Жінка обіймала посаду керівника відділу кадрів. Про це поваідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Повідомляється, що вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів – наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо. Надалі кошти перераховувались на картки підконтрольних підозрюваним осіб. У такий спосіб група за 2021 рік та три місяці 2022 року розтратила 4,5 млн грн.

«Жінці було повідомлено про підозру за фактом розтрати державних коштів та службове підроблення. З метою уникнення кримінальної відповідальності вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України фото: Бюро економічної безпеки України

За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України.

Крім того, повідомляється, що у кримінальному провадженні вручено повідомлення про підозру керівнику пологового будинку, його заступнику, колишньому головному бухгалтеру, бухгалтеру, керівникам структурних підрозділів.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю.

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».