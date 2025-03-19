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Посадовці у США могли знищити докази депортації Росією українських дітей – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посадовці у США могли знищити докази депортації Росією українських дітей – Reuters
Раніше США вийшли з групи, яка була створена для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Путіним
фото: IANS

Трамп закрив програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією

Докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей. Як передає «Главком» , про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента, який є у розпорядженні агентства.

Зазначається, що зі сховища даних, які збирали дослідники, безповоротно видалили інформацію про 30 тис. українських дітей, зокрема супутникові знімки.

Державний департамент і Єльський центр «зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення», – йдеться у листі законодавців-демократів на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом.

Законодавці наголошують, що у них є підстави вважати, що дані з цього сховища були безповоротно видалені. «Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки», – заявили вони.

Американські політики закликали адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією, і застосувати санкції для покарання винних.

Неназваний співрозмовник журналістів агентства, знайомий з програмою пошуку дітей, повідомив, що скасування фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету призвело до видалення доказів російських воєнних злочинів на $26 млн.

«Вони взяли $26 млн американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у шредер, зокрема досьє на всіх дітей», – сказав він.

Нагадаємо, міністерство юстиції поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять з багатонаціональної групи, яка була створена для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язань його попередника щодо притягнення Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців, йдеться у новині.

Також кілька агентств національної безпеки США припинили скоординовані зусилля з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам, зменшуючи тиск на Росію на тлі ініціатив Трампа щодо припинення війни в Україні.

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Теги: санкції Міністерство юстиції викрадення фінансування розслідування депортація

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