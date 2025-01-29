Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок

Київський електровагоноремонтний завод у 2023 – 2024 роках проводив тендери на постачання кондиціонерів для локомотивів

Згідно з розробленим планом, посадовці ПрАТ «КЕВРЗ» прописали умови закупівлі під потрібного постачальника

Заступнику начальника відділу ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» та двом службовим особам заводу, що став переможцем тендеру на майже 4 млн грн, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що завод у 2023 – 2024 роках проводив тендери на постачання кондиціонерів для локомотивів, запчастин до них, а також систем освітлення.

фото: Київська міська прокуратура

Згідно з розробленим планом, посадовці ПрАТ «КЕВРЗ» прописали умови закупівлі під потрібного постачальника, залучивши до участі в тендері пов’язані між собою підприємства.

Надалі за результатами таких домовленостей переможець поставив до ПрАТ «КЕВРЗ» продукцію, яка, відповідно до висновків експертиз, не відповідає вимогам ДСТУ та перебуває у неробочому стані. Тобто підприємство поставило вживані кондиціонери, що не працюють.

Наразі трьом учасникам схеми заволодіння грошима заводу повідомлено про підозри. Встановлюються інші особи, причетні до заволодіння коштами.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.