Головна Київ Новини
search button user button menu button

Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок
Київський електровагоноремонтний завод у 2023 – 2024 роках проводив тендери на постачання кондиціонерів для локомотивів
фото: Київська міська прокуратура

Згідно з розробленим планом, посадовці ПрАТ «КЕВРЗ» прописали умови закупівлі під потрібного постачальника

Заступнику начальника відділу ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» та двом службовим особам заводу, що став переможцем тендеру на майже 4 млн грн, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном. Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Встановлено, що завод у 2023 – 2024 роках проводив тендери на постачання кондиціонерів для локомотивів, запчастин до них, а також систем освітлення. 

Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок фото 1
фото: Київська міська прокуратура

Згідно з розробленим планом, посадовці ПрАТ «КЕВРЗ» прописали умови закупівлі під потрібного постачальника, залучивши до участі в тендері пов’язані між собою підприємства.

Надалі за результатами таких домовленостей переможець поставив до ПрАТ «КЕВРЗ» продукцію, яка, відповідно до висновків експертиз, не відповідає вимогам ДСТУ та перебуває у неробочому стані. Тобто підприємство поставило вживані кондиціонери, що не працюють.

Наразі трьом учасникам схеми заволодіння грошима заводу повідомлено про підозри. Встановлюються інші особи, причетні до заволодіння коштами. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

Теги: прокуратура Укрзалізниця завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злодії зухвало пограбували магазин у Парижі
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
30 грудня, 2024, 02:29
Протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів, однак безрезультатно
Лукашенко відмовився запросити спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори в Білорусі
10 сiчня, 04:47
Брянський хімічний завод потрапив під атаку БпЛА
ЗСУ повідомили деталі удару по хімічному заводу в Брянській області
14 сiчня, 11:49
Станом на ранок, у Волгоградській області пожежу локалізовано
У Волгоградській області спалахнула пожежа на заводі «Лукойл» (відео)
15 сiчня, 08:45
На території промислових підприємств у Тульській області спалахнули пожежі
Дрони вчергове атакували Тульську область
18 сiчня, 04:17
Приватний виконавець, маючи доступ до Реєстру, розуміючи підстави арешту, незаконно зняв його
У Києві приватний виконавць незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною дитини
21 сiчня, 08:48
На ремонт скверу у Києві витрачено 6 млн грн, однак роботи почалися лише під час перевірки
На ремонт скверу у Києві витрачено 6 млн грн, однак роботи почалися лише під час перевірки
21 сiчня, 16:10
Наслідки атаки дронів на Київщину
«Шахеди» вбили цивільних на Київщині, а РФ атакували 120 дронів: головне за ніч
24 сiчня, 07:03
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
27 сiчня, 10:43

Новини

Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок
Посадовець «Укрзалізниці» витратив 4 млн грн на непрацюючі кондиціонери для електричок
Площа парків Києва за 10 років зменшилась на 800 га – екологи б’ють на сполох
Площа парків Києва за 10 років зменшилась на 800 га – екологи б’ють на сполох
Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка
Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка
Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги
Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк
У Київському авіаційному інституті з’явиться науковий парк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
83K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
26K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
21K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
16K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua