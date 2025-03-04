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Справа на 110 млн грн. Прокуратура знов взялася за екскерівника банку «Аркада»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа на 110 млн грн. Прокуратура знов взялася за екскерівника банку «Аркада»
Протягом 2014-2018 років банк «Аркада» був управителем Фонду фінансування будівництва житла
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Екскерівника банку «Аркада» та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн грн інвесторів

Колишнього голову правління банку «Аркада» та директора компанії-забудовника запідозрили у розтраті 110 млн гривень довірителів банку. Ці гроші були призначені для зведення житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прокуратуру Києва.

Як встановили слідчі прокуратури, протягом 2014-2018 років Акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Аркада» був управителем Фонду фінансування будівництва житла, інвесторами (довірителями) якого виступали фізичні та юридичні особи. За їх кошти мали зводити багатоповерхові житлові будинки.

«Згідно з договором з «Аркадою», функції забудовника виконувало афілійоване з банком приватне товариство. Водночас банк узяв на себе зобов’язання забезпечити своєчасне фінансування будівництва», – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що директор компанії-забудовника, перебуваючи в злочинній змові з Головою правління банку «Аркада», розтратили кошти довірителів з Фонду фінансування будівництва, придбавши частку в статутному капіталі одного з київських підприємств, що є орендарем земельної ділянки в Дарницькому районі м. Києва.

«Метою угоди було начебто отримання права оренди земельної ділянки, яка межує з тією, на якій зводили житло для інвесторів. Слід зазначити, що 15-річний строк оренди земельної ділянки, заради якої начебто і укладалась ця угода, закінчувався у тому ж 2018 році», – повідомили у столичній прокуратурі.

За даними прокуратури, таким чином було витрачено 110 млн гривень. На час перерахування грошей відносно підприємства, частку якого купували, вже було відкрито провадження у справі про банкрутство. Ініціатором банкрутства виступало інше приватне товариство, директором якого на той час був Голова правління АТ АКБ «Аркада».

Проведеними під час слідства експертизами встановлено, що ринкова вартість «куплених» корпоративних прав підприємства складає 1 грн.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору приватного товариства, яке виконувало функції забудовника для АТ АКБ «Аркада» та колишньому Голові правління цього банку у розтраті коштів Фондів банківського управління шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначимо, це не перший скандал довкола банка. Так, у 202 році правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно ексголови правління банку «Аркада» та восьми співучасників за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн. 

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

Теги: прокуратура Київ гроші забудова фінансування житло

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