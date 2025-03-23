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У Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу: є загиблі та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу: є загиблі та поранені
Техніки з місця злочину оглядають автостоянку Янг-Парку після масової стрілянини
фото: The Albuquerque Journal

Свідків подій закликають звернутися до поліції та надати будь-яку інформацію, що може допомогти слідству

У Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу в парку Лас-Крусес. Троє людей загинули, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Правоохоронці повідомили, що стрілянина почалася після того, як у парку виникла сварка між учасниками автошоу. Згодом словесний конфлікт переріс у стрілянину, в результаті якого на місці загинули троє осіб.

Ще 15 людей із вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. Поліція повідомила, що наразі триває розслідування. Встановлюються особи нападників, ймовірно, кілька з них втекли з місця події ще до прибуття правоохоронців.

Свідків подій закликають звернутися до поліції та надати будь-яку інформацію, що може допомогти слідству.

Законодавці прийняли кардинальний перегляд закону штату про заборону володіння зброєю, згідно з яким вогнепальну зброю можна тимчасово вилучати у людей, які можуть становити небезпеку.

«Цим трагедіям потрібно покласти край. Кількість зброї, яка потрапляє в громадські парки, школи, церкви, продуктові магазини, вечірки та автомобілі, має припинитися», – йдеться у повідомленні місцевої влади.

Нагадаємо, що співробітники Секретної служби США опівночі 9 березня відкрили вогонь по озброєному чоловікові біля Білого дому у Вашингтоні. 

Невідомий розмахував зброєю, коли до нього підійшли силовики. Чоловік зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували. Мотиви його дій встановлюють.

До слова, у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл.

Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. Водночас, видання Aftonbladet зауважує, що 10 людей загинули внаслідок стрілянини.

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Теги: розслідування поліція стрілянина конфлікт сварка поранення США

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