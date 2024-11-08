Дорожники обмежили рух транспорту вулицею Петра Вершигори

На вулиці проводиться заміна верхнього шару асфальтобетонного покриття

Сьогодні, 8 листопада, з 8:00 до 16:00, частково буде обмежений рух транспорту в обох напрямках вулицею Петра Вершигори (навпроти будинку № 5). Про це інформує КК «Київавтодор».

Дорожники виконуватимуть фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття з його подальшим поточним ремонтом.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати інформацію при планування маршрутів.

Нагадаємо, також протягом 8 листопада буде обмежено рух транспорту першою смугою Броварського проспекту в напрямку виїзду з міста.