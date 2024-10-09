«Енергоатом» достроково завершив ремонт українських АЕС

Кілька енергоблоків на українських АЕС перебували на ремонті

«Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Це сталось раніше від запланованої дати. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Енергоатома».

«9 жовтня, на 11 днів раніше від запланованого, «Енергоатом» вивів із планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Наразі триває набір його потужності», – сказано у повідомленні.

В «Енергоатомі» повідомили, що ремонтні роботи завершили раніше запланованого терміну. Компанія підкреслила, що атомні електростанції залишаються ключовим джерелом стабільного електропостачання країни, забезпечуючи понад половину загального виробництва електроенергії в Україні.

На сьогодні дев'ять енергоблоків «Енергоатому», розташованих на підконтрольній Україні території, готові до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Ремонт АЕС в Україні

У 2024 році компанія «Енергоатом» продовжила виконання ремонтних робіт на українських атомних електростанціях з метою забезпечення стабільного та безпечного функціонування енергоблоків. Ці роботи мали особливе значення у підготовці до осінньо-зимового періоду, коли попит на електроенергію суттєво зростає.

Одним із ключових досягнень стало завершення ремонту раніше від запланованого терміну, що підвищило надійність енергосистеми країни. Усього дев'ять енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній Україні території, успішно підготовлені до зими. Завдяки своєчасному завершенню робіт, «Енергоатом» підкреслив роль атомних електростанцій як основного джерела безперебійного постачання електроенергії, яке забезпечує більше ніж половину загального обсягу її виробництва в Україні.

Нагадаємо, раніше очільник «Енергоатома» Петро Котін в ефірі телемарафону повідомив, що станом на 4 жовтня із дев’ятьох атомних енергоблоків тільки один перебував у плановому ремонті.

До слова, філія «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електростанція» уклала прямий контракт із ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» на виконання проєктних та будівельних робіт щодо встановлення захисної споруди. Вартість проєкту складає 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, в жовтні внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.