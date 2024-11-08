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Протягом дня діятимуть обмеження рух Броварським проспектом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом дня діятимуть обмеження рух Броварським проспектом
фото: з відкритих джерел

Дорожники проводитимуть ремонт від станції метро «Лівобережна» до проспекту Георгія Нарбута

Протягом 8 листопада, з 8:00 до 16:00, буде обмежено рух транспорту першою смугою Броварського проспекту в напрямку виїзду з міста. Про це інформує КК «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття у першій смузі руху від станції метро «Лівобережна» до проспекту Георгія Нарбута.

Протягом дня діятимуть обмеження рух Броварським проспектом фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати інформацію під час планування маршрутів.

До відома, департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритий за кілька тижнів. 

Теги: метро ремонт Київавтодор

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