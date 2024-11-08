Протягом дня діятимуть обмеження рух Броварським проспектом

Дорожники проводитимуть ремонт від станції метро «Лівобережна» до проспекту Георгія Нарбута

Протягом 8 листопада, з 8:00 до 16:00, буде обмежено рух транспорту першою смугою Броварського проспекту в напрямку виїзду з міста. Про це інформує КК «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття у першій смузі руху від станції метро «Лівобережна» до проспекту Георгія Нарбута.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати інформацію під час планування маршрутів.

До відома, департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритий за кілька тижнів.