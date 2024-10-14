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Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
Митника зі Львівщини повернули до роботи після отримання ним хабаря
Фото: ДБР

Митника Сергія Бутова раніше впіймали на хабарі та відсторонили від виконання обов'язків

Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді Сергія Бутова, митника, затриманого за хабар у $16 тис. доларів. Суд визнав звільнення чиновника незаконним та зобов'язав виплатити йому компенсацію. Рішення суду опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень України.

Чиновника затримали співробітники Державного бюро розслідувань у кінці листопада 2023 року під час отримання хабара на суму $16 тис.

Суд визнав незаконним рішення митниці від 26 січня 2024 року, за яким Бутова звільнили з посади і наклали дисциплінарне стягнення. Відповідно до постанови суду, Львівська митниця повинна виплатити чиновнику компенсацію у розмірі 151 866 гривень, з урахуванням податків та зборів.

За даними Офісу генерального прокурора України, Сергій Бутов вимагав $38 тис. за ввезення будівельних матеріалів під виглядом гуманітарної допомоги. Раніше, у серпні того ж року, ДБР повідомило, що митник отримав $22 тис. за безперешкодний пропуск товарів на територію України.

Попри численні звинувачення у корупційних діях, суд вирішив поновити Бутова на посаді, що викликало значний резонанс у суспільстві. Справу розглянуто у Львівському окружному адміністративному суді, а рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень України.

Нагадаємо, керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії «Автомобільні дороги України» було затримано за фактом одержання 600 тис. грн за здачу в оренду приміщень.

До слова, за $1 тис. «винагороди» начальник Івано-Франківського ТЦК пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. 

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Теги: митниця дороги хабар прокурор документи звільнення

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Кримінал

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