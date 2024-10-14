Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію

Митника зі Львівщини повернули до роботи після отримання ним хабаря

Митника Сергія Бутова раніше впіймали на хабарі та відсторонили від виконання обов'язків

Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді Сергія Бутова, митника, затриманого за хабар у $16 тис. доларів. Суд визнав звільнення чиновника незаконним та зобов'язав виплатити йому компенсацію. Рішення суду опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень України.

Чиновника затримали співробітники Державного бюро розслідувань у кінці листопада 2023 року під час отримання хабара на суму $16 тис.

Суд визнав незаконним рішення митниці від 26 січня 2024 року, за яким Бутова звільнили з посади і наклали дисциплінарне стягнення. Відповідно до постанови суду, Львівська митниця повинна виплатити чиновнику компенсацію у розмірі 151 866 гривень, з урахуванням податків та зборів.

За даними Офісу генерального прокурора України, Сергій Бутов вимагав $38 тис. за ввезення будівельних матеріалів під виглядом гуманітарної допомоги. Раніше, у серпні того ж року, ДБР повідомило, що митник отримав $22 тис. за безперешкодний пропуск товарів на територію України.

Попри численні звинувачення у корупційних діях, суд вирішив поновити Бутова на посаді, що викликало значний резонанс у суспільстві. Справу розглянуто у Львівському окружному адміністративному суді, а рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень України.

Нагадаємо, керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії «Автомобільні дороги України» було затримано за фактом одержання 600 тис. грн за здачу в оренду приміщень.

До слова, за $1 тис. «винагороди» начальник Івано-Франківського ТЦК пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.