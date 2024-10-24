Київський міський ТЦК запланував капітальний ремонт їдальні на 5 млн грн

Капітальний ремонт їдальні Київського ТЦК передбачає проведення 88 видів робіт, що охоплюють майже повне оновлення приміщення

Київський міський ТЦК запланував капітальний ремонт своєї їдальні, яку планують оновити до кінця року. Вартість робіт становить 5 млн. грн. Роботи виконуватиме компанія «БК Буд Плоюс», яка стала переможцем тендеру, оголошеного через систему Prozorro.

Роботи включають відновлення штукатурки, встановлення нових перегородок та монтаж вентиляції, світильників і трубопроводу.

Тендер на ремонт їдальні був оголошений у жовтні 2024 року із початковою очікуваною вартістю робіт у 5,4 мілн грн. В ході аукціону вдалося трохи знизити вартість – остаточна сума склала 5,05 млн грн. Участь в торгах брали дві компанії: ТОВ «Інсток трейд» та ТОВ «БК Буд Плоюс». Остання, яка спеціалізується на будівництві та ремонтних роботах, і отримала замовлення.

Що включає ремонт

Капітальний ремонт їдальні Київського ТЦК передбачає проведення 88 видів робіт, що охоплюють майже повне оновлення приміщення. Серед них:

відбивання старої штукатурки зі стін та стелі;

монтаж перегородок та підвісної стелі;

прокладання трубопроводу водопостачання;

встановлення вентиляційної системи;

заміна сталевих опалювальних радіаторів;

встановлення нових розеток і світильників.

Гарантійний термін на проведені роботи складе 10 років.

Для участі в тендері компанія-переможець мала надати документальні підтвердження виконання аналогічних робіт та продемонструвати річний дохід за 2023 рік, який би становив щонайменше 90% від вартості цього проекту. Крім того, серед вимог було залучення кваліфікованих спеціалістів: електрогазозварника, слюсаря-сантехніка та техніка-електрика.

За умовами договору, оплату в розмірі 5 мільйонів гривень ТЦК здійснить впродовж 15 днів після складання акту приймання виконаних робіт.

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