Збитки на 700 тис. грн: у Бучанському районі виявлено незаконну вирубку дерев

Підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі

Державна екологічна інспекція Столичного округу зафіксувала випадок незаконної вирубки 161 дерева у Бучанському районі, що завдало збитків на суму близько 700 тис. грн. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

У зв’язку з цим майстрам лісу з Макарівського лісництва філії «Макарівське лісове господарство» ДП «Ліси України» було оголошено підозру у службовій недбалості, що призвела до значної шкоди природним ресурсам.

Розслідування, яке проводять слідчі Головного управління Національної поліції Київщини та під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської області, виявило, що підозрювані не забезпечили належну охорону закріпленої за ними території. Внаслідок цього невідомі особи здійснили незаконну порубку дерев, скориставшись відсутністю необхідних перевірок з боку лісової служби.

Згідно з частиною 2 статті 367 КК України, підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі, можливе обмеження права обіймати певні посади до трьох років та штраф у розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розслідування триває, а підозрювані залишаються невинними, доки їх вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, відповідно до статті 62 Конституції України.

Раніше повідомлялося, що закарпатська Держекоінспекція у вересні отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Там браконьєри знищили понад 1500 дерев без відповідних дозволів. Завдані збитки становлять 32 млн грн.

У журналістському розслідуванні йдеться, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – майже 10% усього лісового покрову. 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта підпорядковані міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.