Дорожники вирішили проблему незаконного паркування біля ТРЦ Ocean Plaza (фото)



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Фото: Центр організації дорожнього руху

Делініаторами відділили крайню праву смугу руху

У Києві на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza комунальники встановили антипаркувальні стовпчики.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«На жаль, порушники ігнорують заклики і регулярно блокують проїзд громадському транспорту, так було і біля торгового центру на Антоновича, 176. Саме за цією адресою ми встановили делініатори. 70 розмежувальних стовпчиків відділили крайню праву смугу руху в місці, де зазвичай було найбільше незаконно припаркованих авто», - йдеться в повідомленні.

Тепер лишити автівку на жвавій локації біля метро «Либідська» буде неможливо, а громадський транспорт безперешкодно рухатиметься та під’їжджатиме до зупинки.

Дорожники зазначили, що поруч є великий паркувальний майданчик, тож проблем із парковкою об’єктивно немає.

«Делініатори - це вимушений тимчасовий крок, доки водії не почнуть дотримуватися правил. На жаль, наразі ситуація критична, хоча багато хто переконався, що незаконно паркуватися, зокрема на Антоновича – собі дорожче. Адже із червня ми разом із Патрульною поліцією проводили на цій вулиці рейди із евакуації авто власників, незнайомих із культурою паркування», - додали дорожники.

Як повідомлялося, у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.