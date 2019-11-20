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    У центрі Києва з’явилася стоянка для таксі (фото)

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    Стоянка для таксі&nbsp;<span lang="UK">на вул. Богдана Хмельницького</span> - У центрі Києва з’явилася стоянка для таксі (фото)
    Стоянка для таксі на вул. Богдана Хмельницького
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    Незабаром запрацюють ще чотири стоянки для таксі

    У четвер, 21 листопада, запрацює стоянка для таксі в центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького.

    Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    Крім того, з’являться ще чотири такі стоянки на:

    • вул. Городецького;
    • вул. Вокзальная,1;
    • вул. Велика Васильківська, 65-57/3;
    • вул. Велика Васильківська, 84-74.

    «Сподіваюсь сподобається як водіям таксі, так і пасажирам!» - зазначив Поворозник.

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    У центрі Києва з’явилася стоянка для таксі (фото)
    У центрі Києва з’явилася стоянка для таксі (фото)
    У центрі Києва з’явилася стоянка для таксі (фото)

    Нагадаємо, у жовтні у столиці запрацювала ініційована радником мера Києва Максимом Бахматовим координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку. Керівники транспортної інфраструктури Києва та правоохоронні органи об’єднали зусилля для покращення трафіку міста.

    таксі Київ автомобіль КМДА транспорт парковка
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