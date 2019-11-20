У центрі Києва з’явилася стоянка для таксі (фото)
Стоянка для таксі на вул. Богдана Хмельницького
Фото: Микола Поворозник, Facebook
Незабаром запрацюють ще чотири стоянки для таксі
У четвер, 21 листопада, запрацює стоянка для таксі в центрі Києва на вул. Богдана Хмельницького.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, з’являться ще чотири такі стоянки на:
- вул. Городецького;
- вул. Вокзальная,1;
- вул. Велика Васильківська, 65-57/3;
- вул. Велика Васильківська, 84-74.
«Сподіваюсь сподобається як водіям таксі, так і пасажирам!» - зазначив Поворозник.
Нагадаємо, у жовтні у столиці запрацювала ініційована радником мера Києва Максимом Бахматовим координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку. Керівники транспортної інфраструктури Києва та правоохоронні органи об’єднали зусилля для покращення трафіку міста.