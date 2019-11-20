Кличко показав, що у Києві роблять з автохамами (фото, відео)



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Наводити лад з паркуванням у Києві почали з центральної частини міста Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва просить водіїв не нехтувати правилами паркування

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Одне з головних завдань для забезпечення комфортного пересування столицею - наведення ладу з паркуванням на вулицях. Почали з центральної - найпроблемнішої частини міста, де вже працюють інспектори з паркування і відбувається евакуація автівок, що суттєво заважають руху транспорту. Працюють інспектори разом з патрульною поліцією», - зазначив Кличко у дописі до відео.

Як повідомив мер, починаючи з липня, у столиці винесли понад 3,5 тис. постанов про стягнення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто на загальну суму майже 1,4 млн гривень.

«Крім того, з отриманням технічних засобів фотофіксації, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, інспектори з паркування розпочнуть фіксацію порушень правил зупинки та стоянки в автоматизованому режимі. Зможуть також накладати штрафи і за несплату за парковку», - додав Кличко.

Також мер столиці звернувся до водіїв не нехтувати правилами паркування.

«Я звертаюся до водіїв: не нехтуйте правилами, поважайте інших людей. Адже хаотичне паркування значно ускладнює рух у місті. І не дивуйтеся, коли залишивши своє авто в забороненому місці, доведеться їхати шукати його на штрафмайданчик. А сума штрафу за недбалість буде набагато вищою за вартість парковки. Також доведеться оплатити і місце на штрафмайданчику та роботу евакуатора», - підкреслив Кличко.

Раніше радник київського міського голови Максим Бахматов повідомив, що у Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн.