За місяць у Києві автохами отримали штрафів на 4,4 млн грн



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Автомобілі порушників правил паркування забирають на штрафмайданчики

Патрулювання смуг руху громадського транспорту дало результати

У Києві за результатами патрулювання смуг руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 млн грн. Про це повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

«Ми вже можемо звітувати про перші результати заходів посилення контролю трафіка головних вузлів та вулиць Києва. Зокрема, довело свою ефективність патрулювання смуг громадського транспорту. Як бачимо, результати приголомшливі. Ми працюємо спільно з поліцією у години пік вранці та увечері – із 7:30 до 9:00 та з 16:30 до 19:00. Лише за місяць (із 15 жовтня до 14 листопада) винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн», – сказав він.

Бахматов також нагадав, що 7 листопада запровадили перекриття в’їзду до Києва з Житомирського напрямку для вантажного транспорту у години пік.

«Локацію відпрацьовує Патрульна поліція та ГО «Муніципальна варта». Впроваджувати зміни почали на в’їзді з боку Житомира, але, за нашим задумом, згодом обмеження діятимуть і на інших в’їздах. Раніше, у вересні, в’їзд до Києва обмежили з Бориспільського напрямку, де зупиняють 150 одиниць вантажного транспорту щоденно», – додав радник міського голови.

Нагадаємо, у жовтні у столиці запрацювала координаційна група з планування та поліпшення міського трафіка, ініційована Бахматовим. Керівники транспортної інфраструктури Києва та правоохоронні органи об’єднали зусилля для покращення трафіка міста.

Працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Як повідомлялося, 18 листопада Інспекція з паркування проводить рейд на бульварі Лесі Українки в центрі Києва. Наразі відбувається евакуація автомобілів, що припарковані на смузі руху громадського транспорту.

Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме.

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