Вдруге за добу горіла старовинна будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото)



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Пожежа виникла на третьому поверсі будинку Фото: Інформатор

Вогонь пошкодив стіни та залишки дерев'яних вікон будинку

У понеділок, 25 лютого, в Києві біля кінотеатру «Київська Русь» сталася пожежа: вдруге за добу горів старовинний занедбаний будинок на вулиці Січових стрільців, 91.

Повідомлення про подію надійшло на лінії екстрених служб близько 12:20. Про це повідомляє Інформатор.

Цього разу загорівся третій поверх будівлі. Пожежа розповсюдилася тільки по одній кімнаті і не перейшла далі, так як рятувальники встигли оперативно локалізувати вогнище загоряння.

Вогонь пошкодив стіни та залишки дерев'яних вікон, вигоріло сміття і будматеріали, які перебували всередині.

З якої причини сталася пожежа, на цей момент невідомо. Але, ймовірно, пожежу могли влаштувати бездомні, які використовують приміщення як житло.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки, патрульні і чергувала карета швидкої допомоги. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, 24 лютого на вулиці Січових стрільців, 91 біля кінотеатру «Київська Русь» сталася пожежа: горів старий занедбаний будинок. Займання сталося близько 18:00