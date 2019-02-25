У Затоці згоріли дві бази відпочинку



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Причина пожежі у Затоці встановлюється

Вогонь знищив 20 будівель - 16 одноповерхових, три двоповерхових і одну триповерхову

У ніч на понеділок у курортному селищі Затока сталася масштабна пожежа на двох базах відпочинку. Про це повідомляє управління ДСНС в Одеській області 25 лютого.

Інформація про пожежу надійшла в службу порятунку о 04:20 ночі. Прибулі на місце пожежники встановили, що горять будівлі баз відпочинку «Черемшина» і «Надзбруччя». Загасити пожежу на 800 кв м вдалося через чотири години.

«Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові території дерев'яними будівлями і відсутності обладнаного місця для збору води з моря», - йдеться у повідомленні.

Пожежу гасили 26 чоловік і сім одиниць техніки. Вогонь знищив 20 будівель - 16 одноповерхових, три двоповерхових і одну триповерхову. Було врятовано ще 57 будинків. Загиблих і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що на початку лютого у Затоці почалася забудова пляжу. Жителі вийшли на протест.

У травні 2018 року на базі відпочинку у Затоці стався вибух.