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    Новини

    У Затоці згоріли дві бази відпочинку

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    Причина пожежі у Затоці встановлюється - У Затоці згоріли дві бази відпочинку
    Причина пожежі у Затоці встановлюється

    Вогонь знищив 20 будівель - 16 одноповерхових, три двоповерхових і одну триповерхову

    У ніч на понеділок у курортному селищі Затока сталася масштабна пожежа на двох базах відпочинку. Про це повідомляє управління ДСНС в Одеській області 25 лютого. 

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    Інформація про пожежу надійшла в службу порятунку о 04:20 ночі. Прибулі на місце пожежники встановили, що горять будівлі баз відпочинку «Черемшина» і «Надзбруччя». Загасити пожежу на 800 кв м вдалося через чотири години. 

    «Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові території дерев'яними будівлями і відсутності обладнаного місця для збору води з моря», - йдеться у повідомленні. 

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    У Затоці згоріли дві бази відпочинку
    У Затоці згоріли дві бази відпочинку
    У Затоці згоріли дві бази відпочинку
    У Затоці згоріли дві бази відпочинку
    У Затоці згоріли дві бази відпочинку
    У Затоці згоріли дві бази відпочинку

    Пожежу гасили 26 чоловік і сім одиниць техніки. Вогонь знищив 20 будівель - 16 одноповерхових, три двоповерхових і одну триповерхову. Було врятовано ще 57 будинків. Загиблих і постраждалих немає. 

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, що на початку лютого у Затоці почалася забудова пляжу. Жителі вийшли на протест

    У травні 2018 року на базі відпочинку у Затоці стався вибух.

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    пожежа ДСНС відпочинок Одещина Затока
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