Минулого тижня у Києві сталося більше як 130 пожеж



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Вогнеборці ліквідували 132 пожежі Фото: ДСНС

Протягом тижня на пожежах травмовано 7 осіб

Впродовж минулого тижня (з 18 по 24 лютого) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 261 виїзд.

За даний час вогнеборці ліквідували 132 пожежі, 2 аварії, 44 рази надавали допомогу столичним мешканцям та іншим міським службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Протягом тижня на пожежах травмовано 7 осіб, 10 громадян (серед яких 2 дитини) врятовано.

На водних об’єктах Києва протягом тижня загинули 2 особи, ще 2 людини врятовано. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 7 осіб та врятовано 11 людей.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 8 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 31 такий виїзд.

Як повідомлялося, 22 лютого ввечері водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві дістали з річки Дніпро тіло чоловіка.

22 лютого під час стоянки вантажного автомобіля MAN на вул. Червоноткацькій, 33/10 у Дніпровському районі столиці сталося коротке замикання в кабіні водія з послідуючим горінням.