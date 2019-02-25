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    Минулого тижня у Києві сталося більше як 130 пожеж

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    <span lang="UK">Вогнеборці ліквідували 132 пожежі</span> - Минулого тижня у Києві сталося більше як 130 пожеж
    Вогнеборці ліквідували 132 пожежі
    Фото: ДСНС

    Протягом тижня на пожежах травмовано 7 осіб

    Впродовж минулого тижня (з 18 по 24 лютого) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 261 виїзд.

    За даний час вогнеборці ліквідували 132 пожежі, 2 аварії, 44 рази надавали допомогу столичним мешканцям та іншим міським службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Протягом тижня на пожежах травмовано 7 осіб, 10 громадян (серед яких 2 дитини) врятовано.

    На водних об’єктах Києва протягом тижня загинули 2 особи, ще 2 людини врятовано. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 7 осіб та врятовано 11 людей.

    Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 8 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 31 такий виїзд.

    Як повідомлялося, 22 лютого ввечері водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві дістали з річки Дніпро тіло чоловіка.

    22 лютого під час стоянки вантажного автомобіля MAN на вул. Червоноткацькій, 33/10 у Дніпровському районі столиці сталося коротке замикання в кабіні водія з послідуючим горінням.

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