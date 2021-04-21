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    США продовжать надавати допомогу Україні для захисту від агресії Росії, - Держдеп

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    Прес-секретар Держдепу&nbsp;Нед Прайс - США продовжать надавати допомогу Україні для захисту від агресії Росії, - Держдеп
    Прес-секретар Держдепу Нед Прайс
    Фото: usembassy.gov

    США з 2014 року виділили понад 2 млрд доларів в якості допомоги у сфері безпеки для України

    США продовжать роботу над наданням Україні військової допомоги у сфері безпеки. Це включає летальні оборонні системи. Таку заяву зробив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу.

    Він зазначив, що США глибоко прихильні партнерству з Україною.

    «США з 2014 року виділили понад 2 млрд доларів в якості допомоги у сфері безпеки для України. Ми продовжимо працювати над наданням допомоги в галузі безпеки, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, це включає летальні оборонні системи», - сказав Прайс.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні Комітет Сенату США підтримав законопроєкт «Про партнерство з Україною у сфері безпеки». Документ передбачає, зокрема, збільшення щорічної військової допомоги США Україні.

    У разі затвердження, законопроект «збільшить військову допомогу Україні в цей критично важливий час і надішле потужний сигнал нашим друзям в регіоні», написав Менендес в соцмедіа. Проєкт передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї.

    Співавторами законопроєкту, внесеного до Сенату 17 березня, стали сенатори від обох провідних партій США: Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

    Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

    Теги: США військова техніка гуманітарна допомога Україна Держдепартамент США час
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