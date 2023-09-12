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У Лівії обвалилася дамба: загинули тисячі людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Лівії обвалилася дамба: загинули тисячі людей
Люди стоять на пошкодженій дорозі після сильного шторму та повені, які вразили Шаххат, Лівія
фото: NBC

Через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні

Влада східної Лівії повідомила про понад 2000 осіб, які загинули внаслідок повеней, спричинених руйнуванням дамби поблизу міста Дерна. Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що країну накрила негода, зокрема шторм «Деніель», який вже забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Голова адміністрації східної Лівії, Усама Хамад, стверджує, що загиблих було щонайменше 2000, і інші 5000-6000 людей вважаються зниклими безвісти.

«Цілі квартали були зруйновані разом із їхніми мешканцями», – додав речник Лівійської національної армії, Ахмед Місмарі.

Раніше повідомлялося, що у Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення. 

Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.


  
 
 

Теги: Лівія шторм негода

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