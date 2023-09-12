У Лівії обвалилася дамба: загинули тисячі людей

Люди стоять на пошкодженій дорозі після сильного шторму та повені, які вразили Шаххат, Лівія

Через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні

Влада східної Лівії повідомила про понад 2000 осіб, які загинули внаслідок повеней, спричинених руйнуванням дамби поблизу міста Дерна. Про це повідомляє NBC.

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Зазначається, що країну накрила негода, зокрема шторм «Деніель», який вже забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Голова адміністрації східної Лівії, Усама Хамад, стверджує, що загиблих було щонайменше 2000, і інші 5000-6000 людей вважаються зниклими безвісти.

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«Цілі квартали були зруйновані разом із їхніми мешканцями», – додав речник Лівійської національної армії, Ахмед Місмарі.

هناك أحياء كاملة في ليبيا قد اختفت 💔 pic.twitter.com/MSjfdCtlyi — Screen Mix (@ScreenMix) September 11, 2023

رؤية الصور والمقاطع أمر صعب جدًا فما بالك بالأشخاص المتضررين نفسهم الآن، اللهم أحفظ ليبيا وأهلها من كل مكروه يارب وهوّن عليهم 🇱🇾😢#إعصار_دانيال pic.twitter.com/5EB7iJh4eq Будь ласка, читайте текст після реклами September 11, 2023

Раніше повідомлялося, що у Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення.

Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.

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